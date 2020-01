PHILIP MORRIS, A PALERMO UN CONCEPT STORE IQOS - Ragusa Oggi

PHILIP MORRIS, A PALERMO UN CONCEPT STORE IQOS

Smettere di fumare rappresenta senza dubbio la scelta migliore che un fumatore possa fare, ma i dati dicono che solo il 10% smette del tutto. In Italia fumano ancora oltre 11 milioni di persone, pari al 22% della popolazione – di cui circa 250.000 nella provincia di Palermo.

Per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, grazie ai progressi nell’innovazione tecnologica e della scienza, esistono oggi valide alternative alla sigaretta tradizionale. Tra queste c’è IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco anziché bruciarlo. Secondo le stime dell’azienda, infatti, in media tra il 70% e l’80% dei fumatori adulti che passano a IQOS abbandonano completamente le sigarette.

La Sicilia conquista così una delle più grandi aziende a livello mondiale, Philip Morris. L’azienda ha inaugurato in via Mariano Stabile 187 la prima boutique dedicata a IQOS, il dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo.

Dato che non avviene alcun processo di combustione, IQOS non produce né cenere né fumo, generando un vapore contenente nicotina che permette di assaporare il gusto del tabacco.

Prodotto di punta del nuovo concept store sarà IQOS 3 DUO, il nuovo dispositivo della linea IQOS che, rispetto ai modelli precedenti, migliora l’esperienza e le funzionalità. Design, caratteristiche e rituale rimangono gli stessi che hanno convinto oltre otto milioni di fumatori nel mondo ad abbandonare le sigarette, di cui più di mezzo milione in Italia.

“Un rigoroso processo di validazione scientifica e continui investimenti in tecnologia sono alla base dello sviluppo e del successo di IQOS, un prodotto pensato per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare sigarette”, ha detto Gianluca Bellavista, direttore Relazioni Esterne di Philip Morris Italia.

