Dal Mur oltre 2 milioni di euro agli Atenei siciliani per servizi di benessere psicologico

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha destinato 2.077.803 euro agli atenei della Sicilia per sostenere iniziative finalizzate all’inclusione degli studenti, con particolare attenzione all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto, come gli sportelli antiviolenza. Gli atenei beneficiari di questi fondi sono: Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Messina.

Dichiarazioni del Ministro Bernini

Il Ministro Anna Maria Bernini ha sottolineato che questo intervento fa parte di un programma più ampio per potenziare la “cassetta degli attrezzi” a disposizione delle università, affinché siano in grado di offrire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare tempestivamente le situazioni di disagio. Bernini ha aggiunto che l’obiettivo è prevenire le emergenze e garantire agli studenti un percorso di crescita personale, non limitato a una semplice competizione sulle performance.

Il fondo di finanziamento ordinario e l’Avviso Pro-Ben 2024

In totale, le risorse messe a disposizione dal MUR attraverso il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) ammontano a 35 milioni di euro. Inoltre, si aggiungono 20 milioni di euro destinati all’Avviso Pro-Ben 2024, un’iniziativa volta a finanziare progetti di ricerca per affrontare efficacemente le condizioni di fragilità emotiva e disagio psicologico degli studenti, temi strettamente legati anche alla dimensione cognitiva del benessere.

