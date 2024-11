Giulio Superti-Furga è “innovatore dell’anno”. A lui il Premio Innovazione Sicilia 2024

Giulio Superti-Furga, biologo molecolare di fama internazionale, è stato insignito del titolo di “Innovatore dell’Anno in Sicilia” per il 2024 durante il Premio Innovazione Sicilia, in corso presso l’Ecomuseo Urbano di Palermo. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di imprenditori, startupper e investitori, celebra le eccellenze che contribuiscono all’innovazione e al progresso dell’isola.

Il profilo di Giulio Superti-Furga

Superti-Furga è una figura di spicco nel panorama scientifico globale: Direttore scientifico del CeMM – Centro di Medicina Molecolare dell’Accademia Austriaca delle Scienze. Docente di Biologia dei Sistemi Medici presso l’Università di Medicina di Vienna. Direttore scientifico della Fondazione Ri.MED, un importante progetto di ricerca che coinvolge anche la Sicilia.

Il riconoscimento gli è stato attribuito per i suoi straordinari contributi nel campo della medicina molecolare e per il ruolo cruciale che il futuro Centro di ricerca Ri.MED, in costruzione a Carini, avrà nel rafforzare il legame tra innovazione scientifica e sviluppo territoriale.

La visione di Superti-Furga

In un’intervista rilasciata a Nino Amadore, Superti-Furga ha espresso la sua convinzione che la medicina del futuro debba basarsi su un approccio integrato, noto come One Health, che collega salute umana, salute animale e ambiente. Ha descritto la Sicilia come un luogo ideale per condurre studi di frontiera grazie alla sua ricchezza genetica, naturalistica e culturale.

Secondo Superti-Furga: “In Sicilia non manca nulla: è un centro storico e geografico del Mediterraneo che, grazie alla sua profondità culturale, può diventare un fulcro di innovazione.”

Ha poi incoraggiato gli innovatori siciliani a guardare con ottimismo al futuro, sottolineando il potenziale della biologia nel migliorare le relazioni umane e l’interazione con l’ambiente.

Il Premio e i progetti selezionati

Il Premio Innovazione Sicilia, promosso dalla Regione Siciliana e organizzato da Digitrend, si consolida come un appuntamento fondamentale per stimolare lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico dell’isola. Nel corso della giornata, saranno presentati i sette progetti più innovativi tra le 263 candidature pervenute, nei settori strategici identificati dalla Regione.

Emanuele Insinna, Segretario Generale della Fondazione Ri.MED, ha ritirato il premio per conto di Superti-Furga, impegnato a Copenhagen, sottolineando l’importanza della collaborazione tra ricerca scientifica e territorio siciliano.

