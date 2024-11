In Sicilia sarà operativo lo psicologo di base

La Sicilia diventa la prima regione italiana a rendere operativa la figura dello psicologo di base, istituito con una legge regionale nel 2023. Grazie al recente decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, sono stati stabiliti i criteri per la selezione e la formazione degli elenchi provinciali di questi professionisti, che saranno inseriti nelle Asp (Aziende Sanitarie Provinciali) e agiranno in sinergia con i medici di famiglia e i pediatri. L’obiettivo del governo regionale è di fornire supporto psicologico accessibile e precoce, riducendo così il rischio che disagi psicologici, soprattutto nei giovani, si aggravino fino a diventare patologie serie.

Lo psicologo di base avrà il compito di individuare i problemi psicologici iniziali e di indirizzare i pazienti verso gli specialisti più appropriati. Inoltre, questa figura lavorerà in stretto contatto con le comunità scolastiche, per intercettare e supportare i giovani in difficoltà.

Il decreto chiarisce anche le modalità di gestione degli incarichi e le specifiche competenze richieste agli psicologi di base, con una forte enfasi su una visione integrata della salute mentale.

Obiettivi del servizio

Rilevare i disagi psicologici iniziali e agire come filtro per le cure specialistiche o il pronto soccorso;

Rispondere ai bisogni di benessere psicologico inespressi della popolazione;

Supportare i problemi psicologici legati alla pandemia e altre emergenze;

Facilitare l’integrazione con i servizi di assistenza specialistica e distrettuale.

