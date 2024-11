L’annuncio: 72 milioni di euro per la ricerca in Sicilia. Presto bandi e risorse per un miliardo e mezzo di euro

Durante il Premio Innovazione Sicilia 2024, in corso presso l’Ecomuseo Urbano di Palermo, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha annunciato misure straordinarie a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo imprenditoriale in Sicilia. L’evento, promosso dall’Assessorato e organizzato da Digitrend, ha riunito centinaia di innovatori, imprenditori e ricercatori, consolidandosi come un appuntamento cruciale per il futuro dell’isola.

Nuovi fondi per imprese e ricerca

Nella programmazione FESR 2021-2027, saranno stanziati complessivamente 1,5 miliardi di euro per sostenere le imprese siciliane, con un’attenzione particolare a: Ricerca e sperimentazione, trasferimento tecnologico, transizione digitale, artigianato e cooperazione produttiva.

Inoltre, un fondo dedicato di 72 milioni di euro sarà presto reso disponibile tramite un bando per progetti legati al mondo della ricerca. Questa iniziativa mira a stimolare sinergie tra il settore scientifico e quello imprenditoriale.

Un acceleratore per start-up

Tra le nuove iniziative annunciate dall’assessore Tamajo, spicca la creazione di un acceleratore d’impresa. Questo strumento sarà progettato per: Favorire la nascita e la crescita di start-up innovative. Accompagnare le imprese nel percorso di sviluppo e consolidamento. Contribuire a trasformare il panorama imprenditoriale siciliano in un motore di innovazione e crescita.

Secondo Tamajo, la Sicilia sta vivendo un momento di slancio imprenditoriale, confermato dal record di nuove imprese registrate nel 2024 secondo Unioncamere Sicilia.

Il valore del Premio Innovazione Sicilia

Il Premio, come sottolineato dal CEO di Digitrend, Biagio Semilia, celebra il talento e la capacità di innovare:

“Il cuore dell’evento sono le persone, il loro talento, e la possibilità di creare connessioni tra istituzioni, talenti e realtà emergenti.”

Nel pomeriggio saranno ufficializzati i sette vincitori tra le 263 candidature presentate, suddivise nei principali ambiti strategici regionali. Gli speedy meeting e i momenti di networking, previsti durante l’evento, rappresentano un’opportunità per rafforzare legami tra innovatori e istituzioni.

Un futuro promettente per la Sicilia

Grazie alla nuova programmazione FESR, alle risorse dedicate e al supporto strutturale per l’innovazione, la Sicilia si prepara a diventare un polo di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo imprenditoriale. L’impegno della Regione punta a trasformare le sfide globali in opportunità, con un modello che guarda alla sostenibilità e al progresso tecnologico.

