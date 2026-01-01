Petardo esplode in anticipo, uomo ferito alla mano nella notte di Capodanno a Modica

MODICA – La notte di Capodanno si è conclusa con un incidente a Modica, dove un uomo di 60 anni è rimasto ferito mentre maneggiava un petardo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto riferito dallo stesso uomo ai sanitari, il petardo sarebbe esploso anticipatamente mentre lo teneva ancora in mano, provocandogli una frattura. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica, dove è stato preso in cura dal reparto di ortopedia e traumatologia diretto dal dottor Osvaldo Azzaro. Dopo le cure, le sue condizioni non destano preoccupazione, ma l’incidente riaccende l’attenzione sui rischi legati all’uso dei botti durante i festeggiamenti.



