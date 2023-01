Petardi a Capodanno, giovane ferito a Ispica. In provincia di Catania bambino rischia mano

Durante i festeggiamenti per il Capodanno a Ispica, nel ragusano, un giovane di 20 anni è stato ferito alla gamba destra a causa dell’esplosione di un petardo. Il ragazzo si trovava all’esterno di un locale insieme ad alcuni amici per festeggiare l’arrivo del nuovo anno quando il petardo è esploso causandogli una grave ferita all’arto. È stato portato all’Ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica dove i medici del Pronto Soccorso hanno medicato la ferita e gli hanno assegnato dieci giorni di prognosi.

In provincia di Catania molti minori si sono feriti a causa dei petardi. Anche vari adulti sono dovuti recarsi in ospedale.

Durante la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, numerose persone si sono rivolte al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania a seguito di traumi o altre problematiche legate ai festeggiamenti per il nuovo anno. Tra questi, un 11enne di Catania è stato ricoverato in Chirurgia Plastica dopo aver riportato una ferita lacerocontusa alla mano sinistra a causa dello scoppio di un petardo, mentre un 47enne della provincia è stato trattato per ustioni al viso causate dallo scoppio di fuochi d’artificio. Il Pronto Soccorso Pediatrico ha inoltre trattato un bambino di 4 anni aggredito dal pitbull di amici durante la notte, mentre un altro paziente di 50 anni ha riportato una lesione alla mano sinistra con esposizione del tendine a causa dello scorrimento del carrello di un’arma da fuoco.

Diversi giovani tra i 14 e i 30 anni sono stati dimessi dopo essere stati assistiti per abuso di alcool, uno dei quali ha anche riportato un trauma cranico e una ferita lacerocontusa a seguito di una caduta. Il direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, dott. Salvatore Giuffrida, ha ringraziato il personale ospedaliero per il loro impegno e professionalità durante questo periodo di festività, durante il quale hanno gestito diversi e complessi casi, principalmente di natura traumatica, spesso causati dal mancato rispetto delle regole e delle raccomandazioni fornite dalle autorità.

