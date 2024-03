Personale dipendente: incontro fra segreteria aziendale Cisl-Fp Ragusa Siracusa e Comune

Proficuo incontro tra la segreteria aziendale Cisl-Fp Ragusa Siracusa del Comune di Comiso e l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Rita Schembari per focalizzare alcuni punti relativi alle problematiche del personale dipendente. Si procede a passi veloci rispetto all’applicazione di numerosi punti a favore del personale.

“Premesso che in questi anni abbiamo raggiunto diversi obiettivi – sottolinea la segretaria territoriale Sandra Farruggio – la settimana scorsa abbiamo chiesto un incontro per focalizzare e trovare convergenza relativamente alle progressioni orizzontali, alla liquidazione delle performances, alla previsione dell’aumento orario per il personale part–time che, dopo quasi 20 anni, ha contratti per un massimo di 28 ore che non apportano sostanziali migliorie né individuali, né ai servizi erogati ai cittadini. Il che si riverbera su qualunque attività a supporto della città.

Dal controllo del territorio espletato dalla polizia locale, alle manutenzioni, alle procedure d’ufficio che possono essere espletate in fasce orarie limitate. Abbiamo preso atto della disponibilità dell’amministrazione, rappresentata nell’occasione dall’assessore alle Politiche del personale, Manuela Pepi, e dal sindaco, Maria Rita Schembari.

Naturalmente si tratta di un percorso che vedrà ambo le parti impegnate in un tavolo costituito dalle delegazioni trattanti che saranno convocate nella prima decade di marzo, ma che, alla fine del percorso, contempleranno risultati positivi per la platea dei lavoratori. Prendiamo anche atto del fatto che anche le altre sigle sindacali presenti presso il Comune di Comiso sono state in piena sintonia con i punti all’ordine del giorno proposti dalla Cisl-Fp”.

