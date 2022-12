È morto l’onorevole Alfredo Gurrieri storico esponente della Democrazia Cristiana. È stato deputato regionale e più volte coordinatore del partito in provincia di Ragusa. Ha avuto anche incarichi nell’ambito sanitario sia nella provincia iblea che a Siracusa.

Sulla scomparsa si registra anche il messaggio di cordoglio dell’onorevole Nello Dipasquale che di Gurrieri è stato un primo collaboratore.

“Apprendo con enorme dispiacere della morte dell'on. Alfredo Gurrieri.

Politico serio, onesto e leale, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, dell'area dell'on. Giummarra e dell'on. Gullotti. Ha ricoperto diversi ruoli nel nostro territorio e non solo: è stato consigliere e assessore alla Provincia Regionale di Ragusa, parlamentare regionale all'ARS e assessore regionale agli Enti Locali nella XI legislatura.

È stato manager della Sanità in provincia di Siracusa per oltre due mandati. È una grande perdita, oltre che per la sua famiglia, per la provincia di Ragusa e per me che ho avuto il privilegio e la fortuna di averlo come mio punto di riferimento durante la mia crescita politica.

Un grandissimo abbraccio ai suoi cari. Ciao Alfredo”.