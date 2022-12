Il turismo saluta il 2023 col vento in poppa. Tutti in vacanza per capodanno. Siracusa +30%

Tanti italiani hanno deciso di concedersi una vacanza per Capodanno e molti dall’estero hanno scelto l’Italia per passare le feste. Un vero boom registra la montagna. Le citta’ d’arte attirano come sempre gli stranieri: i piu’ numerosi sono gli americani e la citta’ piu’ visitata e’ Roma. Secondo Confindustria alberghi, la montagna e’ stata “presa d’assalto”: le camere a Capodanno sono sold out, mentre per l’Epifania le prenotazioni si attestano intorno al 70% dell’offerta.

Confcommercio stima che oltre 10,3 milioni di italiani abbiano scelto di spostarsi, in Italia e all’estero, per le vacanze di Capodanno mentre Federalberghi calcola che per la fine dell’anno trascorreranno una vacanza nella Penisola circa 5 milioni e 400 mila concittadini. Assoturismo valuta, per l’intero periodo delle feste, 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, cioe’ l’8,1% in piu’ del 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019.

Il vero exploit e’ previsto a Capodanno con l’occupazione all’85%, in aumento del 3% rispetto alla medesima festivita’ del 2019. Le strutture alberghiere della Capitale – secondo Confindustria alberghi -ospiteranno l’8% in piu’ dei nostri connazionali e il 15% in piu’ di ospiti stranieri provenienti. Bene anche l’Epifania con prenotazioni che al momento hanno raggiunto il 60% delle camere disponibili, in aumento del 5% rispetto al 2019. Risultati migliori rispetto al 2019 anche per Milano con un dato medio di camere prenotate pari al 50% e un picco nel periodo di Capodanno con prenotazioni che superano il 75% delle camere disponibili. Firenze pur con risultati migliori rispetto alla citta’ meneghina (+65% il dato sulle prenotazioni) si mantiene stabile rispetto alle festivita’ del 2019. Bene anche al Sud.

Un esempio fra tutti Siracusa che vanta mediamente un 30% in piu’ di presenze rispetto al 2019.

“La voglia di Italia resta – ha sottolineato il presidente di Federalberghi Bernabo’ Bocca – ma questo atto di amore verso il nostro Paese va potenziato. E’ il momento di osare, di investire, di correre con tutto il sostegno che le istituzioni potranno dare al comparto”. Fonte AGI