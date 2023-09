Persi finanziamenti mercato ortofrutticolo di Vittoria. Tar respinge ricorso Comune. Ecco perché

Il Tar del Lazio ha rigettato l’istanza del Comune di Vittoria che aveva presentato ricorso per la perdita dei finanziamenti del bando PNRR per il mercato ortofrutticolo di Vittoria.

Il Comune di Vittoria aveva presentato la domanda il 30 novembre scorso alle ore 15, con tre ore di ritardo rispetto alla scadenza che era stata fissata per le ore 12. I fondi erano stati assegnati ai mercati ortofrutticoli che avevano presentato la richiesta e avevano i requisiti e Vittoria non c’era. in quella lista. I mercati più grossi, come Vittoria, avevano ottenuto finanziamenti fino a 10 milioni di euro

Il sindaco Francesco Aiello – che non ha mai spiegato i motivi di tale ritardo – aveva annunciato ricorso al Tar. Il Tar del Lazio ha rigettato con un’ordinanza la domanda cautelare del Comune di Vittoria.

Iaquez e Greco: “Un’occasione di sviluppo persa”

La notizia è stata diffusa dai componenti del gruppo politico Vittoria e Scoglitti “Punto a Capo”, Antonio Prelati, Toti Miccoli e Biagio Cirica. I tre parlano di “grandissima occasione di sviluppo persa e a soffrirne è un intero territorio e un settore trainante per l’economia della città”. I due consiglieri comunali Agata Iqauez e Marco Greco, cui si aggiunge anche Anthony Incorvaia, sottolineano il fatto che “un finanziamento di milioni di euro è stato perso a causa del ritardo. ll ricorso al Tar e la recente ordinanza testimoniano il fallimento dell’Amministrazione: è passato un treno per migliorare la nostra agricoltura e non l’abbiamo preso. Addirittura è emerso che i documenti inviati dal Comune per la partecipazione del bando siano stati firmati digitalmente alle ore 14, quando la chiusura del termine di invio delle domande era quello delle ore 12 del 30 novembre 2022”.