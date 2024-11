Perde in trasferta contro l’Acireale. La Meerkat Basket Scicli sconfitta per 87-69

Una gara difficile quella di ieri pomeriggio in terra acese. Per la quarta giornata del Campionato DR1 basket la squadra del coach Ninni Gebbia è uscita sconfitta con un bruciante risultato, 87-69. Sull’ostico campo dell’Acireale non sono riusciti a trovare quella concentrazione necessaria a contrastare quella serata di grazia dei padroni di casa che ha fatto storia in tutta la gara. Gli acesi si sono imposti grazie alle eccezionali percentuali al tiro di Gullisano, Panebianco e Casiraghi, autori di ben 18 canestri da tre punti mentre i tentativi di rimonta della squadra sciclitana, guidata dal capitano Sorrentino, si è rivelata vana nonostante i ragazzi abbiano cercato di andare a canestro più volte. La squadra allenata da Gebbia ha faticato a mantenere concentrazione e precisione, evidenziando alcune disattenzioni difensive e imprecisioni in attacco. Da parte sua l’Acireale ha messo in campo maggior energia e determinazione, trovando spesso soluzioni vincenti dall’arco. Nonostante la sconfitta, il campionato è ancora lungo e molto equilibrato. La Meerkat tornerà in campo domenica prossima tra le mura amiche, dove ospiterà il Messina in cerca di riscatto e di preziosi punti in classifica.

Tabellino:

• Sorrentino 23

• Lonatica 11

• Boiardi 9

• Turtinen 8

• Vigoriti 7

• Cannizzaro 6

• Guastella 5

• Romeo

• Giannone n.e.

• Sammito n.e.

• Statello n.e.

• Iacono n.e.

