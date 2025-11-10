Perde il controllo del Suv e abbatte un palo della luce: feriti padre e figlio

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla strada che conduce a Kastalia, nei pressi di Santa Croce Camerina. Un uomo, alla guida di un Suv con a bordo il figlioletto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e abbattendo un palo della luce.

L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento di entrambi i passeggeri, padre e figlio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasportarli all’ospedale di Ragusa. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha causato anche disagi alla rete elettrica locale, a causa del palo abbattuto, con un temporaneo blackout nella zona.

I vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e il veicolo, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

