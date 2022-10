Per la prima volta il Sud ospita il campionato italiano Sup Race & Paddelboard. A Ortigia

La quinta edizione si svolgerà su tre giorni dal 24 al 27 novembre, con tre percorsi e discipline differenti: Sprint, Technical Race e Long Distance. Il 2022 è per la Ortigia Sup Race uno degli anni più importanti poichè sarà valevole per l’assegnazione dei titoli per il “Campionato Italiano Assoluto Sup Race & Paddleboard”.

Momenti salienti della scorsa edizione“L’assegnazione del Campionato Italiano Assoluto Sup Race & Paddleboard è per noi un riconoscimento importante che arriva dalla Federazione dopo diversi anni di duro impegno. E’ un onere portato avanti dal nostro club ma è anche il riconoscimento dell’impegno portato avanti dai nostri atleti” – afferma il project manager dell’evento, Ivan Scimonelli – “Organizzare l’Assoluto è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo il simbolo di un grande record: per la prima volta nel sud Italia sarà proprio la nostra Città ad accogliere il più atteso evento dell’anno, dove, nelle nostre acque ricche di storie di Uomini di mare, saranno incoronati gli atleti più forti di Italia.

E’ doveroso, da parte nostra, ringraziare il presidente FISW Luciano Serafica, le Forze dell’Ordine, il Demanio Marittimo, la Capitaneria di Porto di Siracusa e i numerosi volontari.“

La manifestazione è sostenuta interamente da contributi privati con main sponsor ONDA PIU’ e organizzato dal Circolo della Vela Lakkios.

Gli altri partners: Coni, Fisw, Garmin Italia, Decathlon Melilli, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Onda Più, Farmacia Caruso, Happy Farm, Caseificio Bordieri. Appuntamento al 25 novembre giorno di apertura del campionato!