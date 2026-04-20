Per la Giarratana Volley una settimana di fuoco: sogni play-off e voglia di riscatto

Sono giorni intensi e carichi di aspettative per l’Asd Giarratana Volley, impegnata su due fronti diversi ma ugualmente decisivi. Da una parte la formazione maschile, che chiude la regular season di Serie C con un brillante secondo posto e si prepara ai play-off Big; dall’altra la squadra femminile, attesa dalla difficile gara di ritorno contro Viagrande nei play-off di Serie D, dopo il passo falso dell’andata.

Maschile protagonista: secondo posto e fiducia per i play-off

Nonostante la sconfitta esterna contro la capolista Gela, la stagione della squadra maschile resta di altissimo livello. Il secondo posto in classifica certifica un percorso fatto di continuità, crescita e maturità, elementi che ora rappresentano la base per affrontare la fase più importante del campionato.

A sottolinearlo è il tecnico Gianluca Giacchi, che guarda con fiducia ai play-off. «Arriviamo a questo appuntamento consapevoli del lavoro fatto durante l’anno. Il secondo posto è un risultato importante. Adesso viene il momento più difficile ma anche più stimolante: vogliamo giocarci tutte le nostre possibilità fino in fondo».

Femminile, serve una svolta: a Viagrande per ribaltare tutto

Situazione più delicata per la formazione femminile, reduce dalla sconfitta per 0-3 nella gara d’andata contro Viagrande. Un risultato pesante, ma che non spegne le speranze di qualificazione.

Il match di ritorno rappresenta un vero e proprio banco di prova, in un ambiente che si preannuncia caldo e contro un avversario in fiducia. L’allenatore Saro Corallo chiede una reazione immediata: «Dobbiamo resettare e ripartire. In casa non abbiamo mostrato il nostro valore, ma le qualità per reagire ci sono. Servirà una prestazione di carattere, con coraggio e lucidità».

Il presidente Pagano: “Orgogliosi del percorso, ora crederci fino in fondo”

A fare sintesi del momento è il presidente Salvatore Pagano, che evidenzia la crescita complessiva del club. «I risultati ottenuti dimostrano il valore del lavoro svolto da staff e atleti. La maschile ha meritato i play-off con una stagione straordinaria. La femminile ha una sfida difficile ma non impossibile. Abbiamo piena fiducia in entrambe le squadre».

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