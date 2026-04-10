Per la Giarratana Volley una doppia sfida che può cambiare la stagione

Fine settimana ad alta tensione per l’Asd Giarratana Volley, atteso da un doppio impegno che potrebbe indirizzare in maniera decisiva il prosieguo della stagione. Sabato 11 aprile, entrambe le formazioni scenderanno in campo davanti al proprio pubblico in due sfide dal peso specifico altissimo.

Serie C: occasione da non fallire contro Astra Catania

Alle 19 sarà il turno della squadra maschile impegnata nel campionato di Serie C contro l’Exongraphic Astra Stadium Catania, formazione terz’ultima in classifica.

Sulla carta i favori del pronostico pendono dalla parte dei giarratanesi, forti di un secondo posto costruito con continuità e prestazioni convincenti. Ma proprio per questo, il rischio di sottovalutare l’impegno è dietro l’angolo.

Il tecnico Gianluca Giacchi mette in guardia i suoi:

«Sono partite da affrontare con attenzione assoluta. Loro verranno qui senza pressioni e questo li rende ancora più pericolosi. Noi dobbiamo imporre il nostro gioco e mantenere la mentalità che ci ha portati fin qui».

Un match che può consolidare le ambizioni di vertice e rafforzare ulteriormente la corsa nelle zone alte della classifica.

Serie D femminile: scontro diretto che vale il sorpasso

Ad aprire il sabato sarà invece la formazione femminile, impegnata alle 16:30 contro il Fitness Solarino in una sfida che ha il sapore di uno spareggio.

In palio non ci sono solo tre punti, ma la possibilità concreta di operare il sorpasso diretto su una concorrente nella corsa alle prime posizioni.

L’allenatore Saro Corallo suona la carica:

«Sappiamo che è una partita chiave. Le ragazze stanno crescendo e hanno consapevolezza dei propri mezzi. Servirà lucidità nei momenti decisivi e tanta aggressività».

Il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante in una gara che si preannuncia combattuta fino all’ultimo punto.

L’appello del presidente: “Serve un palazzetto pieno”

A unire le due sfide è la voce del presidente Salvatore Pagano, che chiama a raccolta l’intera comunità:

«I ragazzi e le ragazze stanno dando tutto. Meritano un palazzetto pieno e caloroso. Invito tifosi, famiglie e appassionati a partecipare numerosi».

Un invito chiaro: trasformare il palazzetto in un vero e proprio fortino, capace di spingere le squadre oltre ogni difficoltà.

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