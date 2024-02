Per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina manifestazione sabato a Scicli

Venticinque fra associazioni e movimenti del territorio che sabato, alle 18, scenderanno in campo a Scicli per chiedere che si fermano i conflitti in Palestina e in Ucraina. Il concentramento è in piazza Municipio e vuole essere un’adesione alla mobilitazione nazionale sul tema organizzata da “Rete italiana pace e disarmo” e da “Europe for Peace”.

Partecipano ANPI Provinciale Ragusa Anppia Nazionale, Casa delle Donne Scicli, Chiesa EvangelicaMetodista Scicli, La Fabbrica Scicli, Legambiente Scicli Kiafura MH, Casa delle Culture, Le mamme di Modica, PCI (Scicli), Portatori di Gioia, Scicli Bene in Comune, Sinistra Italiana Ragusa, StartScicli, Unione Popolare Sicilia, Arcigay Ragusa EstremoSud, VerdeVigna, Casa Pacifista Comiso, EstremoSud, Movimento 5 Stelle Ragusa e Lav Ragusa.

