“Scenica festival” a Vittoria: musica, teatro e danza incantano la città

Il primo weekend della 16ª edizione di “Scenica Festival” ha trasformato la città di Vittoria in un vero e proprio tripudio artistico. Le strade si sono animate, le piazze si sono riempite e i teatri hanno accolto un pubblico di tutte le età, regalando risate, emozioni e applausi. Gli eventi in programma hanno registrato numerosi sold out, confermando il successo del festival.

Tra esibizioni circensi, teatrali, musicali, di danza, fotografia, workshop, incontri letterari e laboratori, c’era davvero qualcosa per tutti i gusti. Grazie all’associazione culturale Santa Briganti e alla direzione artistica di Andrea Burrafato, il festival ha ricevuto il patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e il sostegno del Ministero della Cultura, confermando la sua posizione di motore di crescita culturale per la città.

L’apertura del festival è stata segnata dalla prima regionale dello spettacolo “Jessica and me” di Cristiana Morganti, uno degli eventi più attesi, ospitato nel magnifico Teatro Vittoria Colonna, recentemente riaperto al pubblico. Il concerto di Stefano Barigazzi ha coinvolto il pubblico con la sua musica ricca di contaminazioni, mentre lo spettacolo per bambini “Tana” della Compagnia TPO ha incantato i piccoli spettatori.

La compagnia Zaches Teatro è tornata con lo spettacolo “Cappuccetto Rosso”, mentre Circo El Grito ha presentato “Il noto e l’ignoto – Studio #1”, conquistando il pubblico con le loro acrobazie.

La giornata di domenica ha visto l’inizio della sezione “Raccordi” con “Itineradio”, che ha esplorato diverse tradizioni musicali coinvolgendo il pubblico multietnico di Piazza del Popolo in un clima di pace, accoglienza e integrazione.

La mostra fotografica di Gabriele Stabile e il talk con Massimo Siragusa hanno suscitato grande interesse, mentre gli spettacoli conclusivi dei percorsi laboratoriali continueranno a vivacizzare la città durante la settimana.

