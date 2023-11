Per i giovani under della Volley Modica inizia la “storia” in serie D, domani a Pedara l’esordio con il Giavì

L’Avimecc Volley Modica inizia domani il suo percorso nel campionato di Serie D con una squadra composta interamente da giovani atleti provenienti dal settore giovanile, under 17 e under 19. Questa esperienza è un’opportunità per i giovani giocatori di acquisire esperienza e fiducia nel mondo del volley “senior”. La squadra ha già ottenuto buoni risultati nei campionati giovanili, dimostrando un alto livello di impegno e dedizione.

Il responsabile del settore giovanile, Giorgio Scavino, esprime fiducia nella squadra e nel lavoro svolto fino a questo punto. Hanno lavorato sull’attenzione, sull’aumento del ritmo e sull’approccio alle partite, cercando di instillare una mentalità vincente nei giovani giocatori. La squadra sembra pronta ad affrontare il campionato di Serie D con serenità.

Questo impegno non comprometterà la partecipazione dei giovani giocatori ai loro campionati giovanili di riferimento. La Volley Modica sembra pronta ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo e determinazione.