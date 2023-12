Per gli studenti dell’Albeghiero di Scicli la prima vera esperienza di catering

E’ stato definito un grande successo, quello ottenuto ieri dagli studenti dell’Istituto Alberghiero dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” che hanno preparato il catering in occasione dell’apertura dei festeggiamenti in corso per ricordare i cento anni della nasciato di Don Lorenzo Milani. Un banco di prova per gli studenti che si sono misurati su un campo importante nel settore della ristorazione.

Il commento all’evento

“Bravissimi e bellissimi nelle loro impeccabili divise color cremisi, il colore di Scicli – commenta il dirigente scolastico dell’Alberghiero del Quintino Cataudella – in meno di tre anni sono stati raggiunti traguardi straordinari, sia in termini di realizzazione di laboratori di cucina, sala e reception che di esperienze maturate da parte degli studenti. A breve inizieranno gli stage di alternanza scuola – lavoro presso alcuni tra i più importanti ristoranti della provincia di Ragusa.

E non finisce qui

La scuola sita in contrada Bommacchiella ha beneficiato di un finanziamento che ha permesso di acquistare tutte le strumentazioni, le apparecchiature e gli elettrodomestici per l’attività didattica.

Alcune settimane fa erano state completate le forniture dando alla scuola un’impronta di funzionalità non indifferente perchè tutti nuovi di zecca. Gli studenti ed i docenti si stanno misurando utilizzando queste nuove attrezzature con giovani studenti impegnati nell’arte dell’apprendimento di un’arte, quella della ristorazione.