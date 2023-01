Per boss Messina Denaro serve poca pietà. Parola del vescovo di Mazara del Vallo

Il Vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, ha espresso la sua opinione riguardo all’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, dichiarando che non c’è troppa pietà da avere per lui.

“È uno che ha ammazzato tanto, ha sparso tanto sangue, ha ucciso tanti innocenti, il piccolo Giuseppe Di Matteo, non credo possa pentirsi, che abbia voglia di parlare”, ha dichiarato il prelato.

Mogavero ha anche commentato le coperture che hanno permesso a Messina Denaro di rimanere latitante per tanto tempo, esortando la gente a uscire sulle piazze e a esprimere la loro soddisfazione per l’arresto del boss, ma anche il loro no alla mafia e a tutti i malavitosi. Ha lanciato un appello a chi sa qualcosa di parlare, perché potrebbe svelare fatti che possono giovare a tante indagini.

Questa non è la prima volta che Mogavero parla di Messina Denaro, in passato ha invitato il boss a costituirsi. Inoltre, ha affrontato spesso i temi della mafia e dell’antimafia durante i suoi 15 anni di guida della Diocesi di Mazara del Vallo. Nel 2013, negò i funerali al capo mafia della zona, Mariano Agate, decisione che gli costò una polemica con la vedova di Agate.