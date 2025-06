Peppino Mazzotta testimonial del Piccolo Principe. L’attore a Donnalucata

Un grande gesto di generosa sensibilità verso il mondo della disabilità infantile. E’ quello che arriva da Peppino Mazzotta che sarà il testimonial della raccolta fondi del 5 per Mille in favore dell’associazione Piccolo Principe APS e del centro per bambini disabili gravi e gravissimi di Ragusa e Donnalucata. A darne notizia la presidente Melania Firrito la quale annuncia anche la presenza dell’attore domani, alle 10, allo chalet Sabir di Donnalucata per incontrare i bambini.

Conosciuto ed amato dal pubblico televisivo internazionale, Peppino Mazzotta ha raggiunto la notorietà interpretando il ruolo dell’ispettore Fazio nella serie del Commissario Montalbano forte della sua grande e solida formazione di attore di teatro che gli ha permesso di impegnarsi e misurarsi in ruoli vari, dal cinema al teatro alla televisione. “Quest’anno Mazzotta ha voluto donare il suo impegno a favore del Centro per bambini speciali Piccolo Principe APS legando ancora una volta il suo nome al territorio ragusano e alle sue eccellenze – ha commentato Melania Firrito – nelle prossime settimane pubblicheremo la campagna di comunicazione per i bambini speciali del Piccolo Principe”.

© Riproduzione riservata