Peppe Scifo riconfermato segretario Cgil iblea

Peppe Scifo, 47 anni, è stato confermato all’unanimità segretario generale della CGIL di Ragusa durante il XIX Congresso Provinciale del più grande sindacato italiano. Il congresso, che si è tenuto a Comiso in una due giorni intensa di dibattito, ha toccato i temi della pace, della solidarietà e del lavoro, riprendendo le problematiche poste dalla relazione di Scifo.

Un momento di riconoscimento è stato dedicato a Biagio Conte, il frate laico scomparso di recente, che esprimeva in pieno i valori e l’azione della CGIL. Il congresso ha anche dedicato una finestra internazionale al “Sindacato tra le due sponde del Mediterraneo”. I relatori hanno sottolineato l’importanza dell’integrazione tra i popoli attraverso la condivisione e il lavoro, valori fondamentali sui quali c’è ancora molto da fare.

Il segretario generale GWU (General Workers Union) di Malta, Josef Bugeja, ha sottolineato l’importanza della creazione di contact point tra il sindacato di Malta e la CGIL di Ragusa a beneficio dei lavoratori frontalieri. El Echi Abdallah dell’Union General Tunisienne du Travail ha espresso la sua preoccupazione per gli immigrati sfruttati in Tunisia, dove il lavoro è molto duro e sofferto a causa della crisi sociale ed economica del paese.

Giuseppe Augurusa, responsabile dei lavoratori frontalieri della CGIL nazionale, ha sottolineato che il lavoro transfrontaliero riguarda 110 mila persone in Italia e 17 milioni di persone in Europa che quotidianamente si spostano dal loro stato per andare a lavorare all’estero. Questo significa parlare di relazioni tra stati, di economia e di contratti e il nuovo parlamentino si compone di ottantatrè componenti.