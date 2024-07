Peppe Rosa è il nuovo tecnico dello Scicli calcio per la stagione 2024-2025. Firmato l’accordo

E’ il primo atto della nuova triade dirigenziale guidata da Salvatore Barravecchia. Peppe Rosa, ex attaccante ed un passato di professionista, è un volto conosciuto nel calcio siciliano per aver militato nel Modica, nel Ragusa, nel Vittoria, nel Palazzolo, nella squadra Citta’ di Messina oltre che nell’Akragas e nel New Pozzallo.

Per il direttore generale Barravecchia è un colpo di mercato: vi ha lavorato nel silenzio seguendo la prassi tipica delle campagne acquisti. Ciò vale per gli allenatori che per i giocatori. “Sono contento che mister Peppe Rosa abbia accettato il nuovo incarico di allenatore del nuovo Scicli stagione 2024-2025 – ha dichiarato Salvatore Barravecchia – era il tassello iniziale per poter adesso via via confermare i nostri contatti avviati con i vari calciatori”. Dal canto suo Peppe Rosa si è detto “felice di iniziare questa nuova avventura a Scicli dove tante conoscenze ed amicizie mi legano al calcio giocato. Mi impegnerò al massimo per raggiungere i risultati che la dirigenza tutta mi ha esposto. Ringrazio il direttore generale Barravecchia per avermi voluto a Scicli a guidare la squadra di calcio”.

Giuseppe Rosa, attaccante, pozzallese nato a Modica il 9 novembre 1977. Ha giocato nel Ragusa nelle stagioni 1997/1998 e 1998/1999 e in seguito nella stagione 2006/2007. E’ conosciuto per essere stato bomber di razza. La sua carriera calcistica lo vede in campo di serie superiori. Ora arriva a Scicli e và a sostituire Angelo Tasca che nella scorsa primavera si era dimesso da tecnico della squadra cremisi.

© Riproduzione riservata