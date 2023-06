Pedro Putini resta alla Volley Modica

È un’ottima notizia per la Volley Modica che il palleggiatore brasiliano Pedro Putini abbia deciso di rimanere con la squadra. Putini è considerato uno dei migliori palleggiatori della categoria e la sua permanenza darà un contributo significativo alla costruzione di una squadra competitiva per il prossimo campionato di serie A3.

Putini si è espresso positivamente riguardo alla sua decisione di rimanere a Modica. Ha sottolineato di essersi trovato bene nella città e di essere stato accolto bene dalla società e dai compagni di squadra. Ha riconosciuto che il campionato di serie A3 è molto difficile ed equilibrato, ma si è detto fiducioso che la squadra possa imparare dalla scorsa stagione, in cui hanno avuto delle difficoltà, e migliorare i risultati.

Putini ha evidenziato che la squadra ha sofferto per la mancanza di regolarità, ottenendo buoni risultati in casa ma riscontrando difficoltà in trasferta. Ha espresso la speranza che la squadra riesca a invertire questa situazione e a migliorare le prestazioni fuori casa, puntando a posizionarsi nella parte alta della classifica. È grato per la fiducia riposta in lui dalla dirigenza e si impegna a essere un esempio sia in campo che fuori, cercando di condividere la sua esperienza con i compagni di squadra e di ripagare la fiducia della società con i risultati ottenuti sul campo.

La decisione di Putini di rimanere a Modica e la sua determinazione nel contribuire al successo della squadra sono sicuramente motivo di entusiasmo e speranza per i tifosi dell’Avimecc Volley Modica.