Pediatria a Ragusa riapre il 9 febbraio, ma non sarà indolore per i medici: il reparto sarà unificato a Vittoria

Riapre il 9 febbraio il reperto di Pediatria del Giovanni Paolo II di Ragusa. E’ quanto è stato comunicato dall’Asp, dopo le varie interlocuzioni avute in queste settimane.

Ma non sarà indolore per i medici pediatri. A causa delle note carenze d’organico, infatti, è stato necessario unificare gli organici di Ragusa e Vittoria tramite la richiesta di prestazioni aggiuntive ai medici pediatri.

UNIFICAZIONE ALLA PEDIATRIA DI VITTORIA, COME FUNZIONERA’?



L’Azienda, com’è noto, ha dovuto interrompere i ricoveri in Pediatria alla vigilia del Covid. Per la riattivazione dei turni h24 nella Pediatria di Ragusa, che richiederebbe almeno 6 medici a fronte dei 5 disponibili, si è operata la “unificazione funzionale” con l’organico della Pediatria di Vittoria, anch’esso carente, che conta 5 medici: in tal modo si riuscirà, nel breve periodo, a garantire una attività di emergenza in entrambi i presidi.



In attesa di reperire nuove unità, l’Asp ha avviato utilizzando tutti gli strumenti disponibili ed i percorsi consentiti dalla vigente normativa, dagli incarichi a tempo determinato, ai concorsi e alle convenzioni con altre Aziende.

ASP DI RAGUSA IN ATTESA DI NUOVI DIRIGENTI MEDICI, INDETTI VARI CONCORSI



In questa prima fase, pertanto, l’organico unificato delle U.O.C. di Vittoria e di Ragusa potrà contare su dieci dirigenti medici: l’ultimo incarico è stato conferito a un medico di nuova specializzazione, attingendo alla graduatoria approvata il 30 giugno scorso. Le soluzioni definitive, però, potrebbero arrivare dall’espletamento del concorso pubblico per la copertura dei posti con incarichi a tempo indeterminato.

L’Azienda, nel frattempo, ha emanato un avviso per la formulazione di una graduatoria urgente per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina in questione, la cui scadenza è fissata per il 9 febbraio.

Di recente, inoltre, l’Asp ha deliberato l’indizione di una procedura di selezione a tempo indeterminato per 110 nuovi dirigenti medici, che prevede la copertura di tre posti anche nella disciplina di Pediatria. Si è in attesa della pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta ufficiale.