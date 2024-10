Tampona auto e picchia il guidatore: denunciato pensionato ragusano. La vittima subisce grave trauma alla colonna vertebrale

Pensionato ragusano di 68 anni tampona auto, picchia il guidatore dell’auto che lo precede, lo sperona e lo insegue. Un episodio di violenza che si è verificato in via Ettore Fieramosca, a Ragusa. I carabinieri hanno denunciato l’uomo. Ciò che inizialmente sembrava un semplice tamponamento, si è trasformato in un grave episodio di violenza. Il pensionato, alla guida di un vecchio 4×4, ha tamponato un’auto che lo precedeva a causa di una frenata improvvisa. Nonostante fosse in torto, l’uomo è sceso dal veicolo e, in preda all’ira, ha aggredito violentemente il conducente dell’auto tamponata, un ristoratore di 52 anni, colpendolo con pugni al volto.

La vittima ha riportato un trauma alla colonna vertebrale

La vittima ha riportato ferite gravi, tra cui un trauma alla colonna vertebrale, e dopo l’aggressione si è recata autonomamente al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per essere medicata. Successivamente, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania per accertamenti ulteriori, poiché il trauma alla colonna vertebrale potrebbe avergli causato danni seri.

Nonostante l’indifferenza dei testimoni presenti sulla scena, la vittima è riuscita a fotografare il suo aggressore prima di andare in ospedale. Grazie alla fotografia fornita ai Carabinieri, il responsabile è stato identificato nel giro di poche ore. I militari si sono recati a casa dell’aggressore, sequestrando le armi da caccia che deteneva legalmente. Il pensionato è ora sotto accusa e dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di Ragusa per il reato di lesioni personali aggravate.

