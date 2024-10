Grave incidente stradale sulla Sp. 13 Ragusa-Piombo: scontro frontale tra due auto, ferite due donne

Un grave incidente stradale si è verificato sulla SP 13 Ragusa-Piombo, tra il bivio per il Castello di Donnafugata e il ponte ferroviario noto come “Ponte della Paolina”. Lo scontro frontale ha coinvolto due auto che viaggiavano in direzioni opposte: una Opel Mokka condotta da una donna italiana di 58 anni, residente a Vittoria, e un’altra vettura guidata da una donna croata di 37 anni.

Le donne sono rimaste intrappolate nelle auto

Le due conducenti sono rimaste intrappolate nei rispettivi veicoli a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti sia da Ragusa che da Santa Croce, per liberare le malcapitate dalle lamiere. Entrambe le donne sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Ragusa grazie all’intervento di due ambulanze del 118, che le hanno soccorse per le ferite riportate.

La Polizia di Stato è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari al fine di chiarire la dinamica dello scontro. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni delle due donne coinvolte.

