Vittoria, fermi amministrativi per le auto. Gli errori nella rottamazione. Proteste dei cittadini

Fermi amministrativi alle auto anche se le tasse sono state pagate. Pare che alcune ingiunzioni di pagamento e persino dei fermi amministrativi delle auto abbiano colpito dei cittadini che invece avevano pagato le tasse o che avevano aderito alla cosiddetta “rottamazione” o definizione agevolata dei tributi locali e che avevano già versato le rate previste.

In città monta la protesta. Sarebbero 59 – secondo quanto dichiarato ieri sera in consiglio comunale dal dirigente del Settore finanziario, Giuseppe Sulsenti, i cittadini che hanno subito il fermo amministrativo del proprio veicolo. Sarebbero circa 650 i preavvisi di fermo amministrativo o le ingiunzioni di pagamento.

Il consiglio comunale approva un ordine del giorno di Monia Cannata

Tutto questo ha fatto vacillare la maggioranza vacilla che sostiene il sindaco Francesco Aiello al comune di Vittoria. Il consiglio ha infatti approvato ieri sera un ordine del giorno della consigliera comunale Monia Cannata, di Fratelli d’Italia sulle numerose irregolarità che si stanno verificando all’ufficio tributi.

Gli errori avrebbero costretto molti cittadini a recarsi negli uffici del comune e della Pubbliservizi per protestare. Per tantissimi, l’auto è un mezzo indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro.

L’ordine del giorno è stato approvato con i voti favorevoli di alcuni esponenti della maggioranza: la presidente Concetta Fiore, la vicepresidente Rosetta Noto e Marco Greco. Solo 5 consiglieri di maggioranza hanno votato contro e tra questi coloro che rivestono il doppio incarico di assessore e consigliere.

Aiello: “Troppe cose storte. Troppo facchinaggio. Meglio senza maggioranza che male accompagnato”

Il sindaco Francesco Aiello non ha gradito. Su facebook una sua dura presa di posizione. “Troppe cose storte. Troppo facchinaggio. Prendo atto che non ho più la maggioranza in consiglio comunale. Questo è il dato. Meglio così. Meglio senza maggioranza che male accompagnato. Farò il mio lavoro sempre. Ma lontano da certa gente”.

Intanto, sono attese le nomine del nuovo consiglio d’amministrazione della Vittoria Mercati. Aiello ha annunciato che sarebbero state rese note oggi. Anche queste scelte potrebbero essere determinanti per gli equilibri della maggioranza.

In consiglio, intanto, si registrano altre novità. Il consigliere Giacomo Romano ha reso nota la sua uscita dal Movimento per l’Autonomia. In precedenza aveva lasciato anche la presidente Fiore. Resta nel Mpa solo il consigliere Salvatore Artini. Sia Romano che Artini confluiranno nel gruppo misto. Il gruppo misto, composto sia da consiglieri di maggioranza che di opposizione, rappresenta oggi il gruppo più numeroso del consiglio comunale, anche questo un segno delle fibrillazioni che caratterizzano questa consiliatura. Ne fanno parte: Marco Greco (capogruppo). Giannella iabichella, Giovanna Biondo, Gino Pelligra, Agata Iaquez, Concetta Fiore. Si aggiungono ora Salvatore Artini e Giacomo Romano.

