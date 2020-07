Pd replica a Cassì sui migranti: "Ecco fuori gli ideali di Destra" - Ragusa Oggi

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Peppe Calabrese, segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, che risponde al sindaco Peppe Cassì intervenuto sul recente sbarco di migranti a Casuzze, con accusa di scarso controllo nei confronti del Governo nazionale sostenuto dal Pd e dal M5S. Ecco il documento di Calabrese: "E finalmente “il Capitano di Ragusa” si è rivelato in tutta la sua anima pura… seppur convintamente di destra! Siamo molto contenti noi del PD, che secondo l’opinione del Sindaco evidenziamo solo i “ciuffi d’erba fuori posto e tombini rotti”, perché finalmente oggi possiamo parlare di politica: amplificare il triste episodio dello sbarco di venti disgraziati, facendo presa su una parte della popolazione stanca dalla crisi e dal Covid-19 e pronta a sparare su tutto e tutti, è stata un’azione molto triste.



No Sindaco, questo non glielo permettiamo! Quando parliamo della dignità della città che deve essere pulita facciamo il nostro dovere civico, non si offenda e pensi ad eliminare il problema, perché Lei è pagato anche per questo! Quando evidenziamo i tombini rotti o le voragini nelle strade lo facciamo con il senso della prevenzione per la sicurezza: provveda, caro Sindaco!

Non ci sono aspetti migliori o prioritari di una amministrazione di una città, tutto ha pari dignità, tutto deve essere evidenziato, a meno che, ma questo deve dircelo Lei, non sia più possibile criticare, evidenziare, suggerire e proporre soluzioni. Ma questo avviene nelle amministrazioni “nere”, vero Sindaco? La nostra non lo è, si fregia anche di avere nella propria giunta assessori con una storia a sinistra che evidentemente hanno rinnegato i propri principi e i propri valori di umanità e solidarietà per un posto al sole.