PD Ispica, Giovanni Stornello nuovo segretario. Curciullo: “Ora nuova fase”

Il circolo del Partito Democratico di Ispica ha un nuovo segretario. Al termine del congresso cittadino, convocato per rinnovare gli organismi dirigenti, l’assemblea degli iscritti ha scelto Giovanni Stornello alla guida del partito locale.

Il confronto congressuale ha visto la presentazione di due liste, guidate rispettivamente da Stornello e Michele Floridia. L’esito del voto ha premiato la lista Stornello con 26 preferenze contro le 16 ottenute dalla lista Floridia.

Il nuovo direttivo sarà composto da dieci membri: sei espressione della lista collegata al segretario e quattro della componente guidata da Floridia, garantendo così una rappresentanza plurale all’interno dell’organismo dirigente. I lavori congressuali

A presiedere i lavori, in qualità di garante nominato dalla segreteria regionale, è stato Peppe Calabrese. Presenti al congresso anche il segretario provinciale Angelo Curciullo e il parlamentare regionale Nello Dipasquale.

L’appuntamento ha segnato un passaggio significativo per il circolo ispicese, reduce da una fase complessa che aveva portato al commissariamento. Proprio per questo non sono mancati i ringraziamenti al commissario Giovanni Spadaro per il lavoro svolto nei mesi precedenti. Il commento del segretario provinciale

È il segretario provinciale Angelo Curciullo a tracciare il senso politico del congresso:

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al commissario Giovanni Spadaro per il lavoro svolto in questi mesi, in una fase non semplice per il circolo. Il suo impegno ha consentito di mantenere viva l’attività politica e di accompagnare la comunità democratica verso questo congresso. Al nuovo segretario Giovanni Stornello e a tutto il direttivo formulo i miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro».

Curciullo ha rivolto un ringraziamento anche a Michele Floridia «per la disponibilità e per il contributo politico offerto in questo percorso congressuale, che ha rappresentato un momento di confronto vero e partecipato». Verso una nuova fase

Con l’elezione di Stornello si apre ora una nuova fase per il Partito Democratico di Ispica. L’obiettivo, come sottolineato dal livello provinciale, è quello di superare definitivamente le difficoltà del passato, ritrovare unità interna e rafforzare la presenza politica sul territorio, anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

Il congresso consegna dunque al circolo una nuova guida e un direttivo che rappresenta entrambe le sensibilità emerse nel dibattito, con l’auspicio di costruire un percorso condiviso per il futuro del partito in città.

Nella foto, da sinistra, Spadaro e Stornello



