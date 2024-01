Paventati aumenti tariffe di ingresso al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Cna chiede chiarimenti

Allarme aumento tariffe al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Lo lancia la Cna iblea ch solleva un allarme riguardante ventilati aumenti dei costi d’ingresso. Gli operatori economici del settore imballaggi e trasporti si interrogano sui motivi dietro tali incrementi e chiedono chiarezza sulle nuove tariffe.

Giuseppe Fernandez, coordinatore del settore imballaggi, insieme a Maurizio Biundo, coordinatore dei trasporti, e Giorgio Stracquadanio, responsabile regionale Fita, esprimono la preoccupazione della Cna territoriale di Ragusa. In una nota, sottolineano: “Si parla di aumenti del prezzo d’ingresso al mercato ortofrutticolo di Vittoria: ma a fronte di quali servizi?”

Secondo quanto riportato nella nota, sembra che il costo delle tessere personali, necessarie per l’accesso al mercato, passerà da 15 a 30 euro. Inoltre, il costo per l’ingresso di ogni mezzo è destinato a subire un aumento, passando da 3 a 5 euro. Gli operatori del settore evidenziano il potenziale impatto su imprese che effettuano più accessi giornalieri con diversi mezzi e operatori.

Fernandez, Biundo, e Stracquadanio sottolineano la mancanza di servizi forniti in cambio di questi aumenti. Affermano che gli operatori del settore non hanno ricevuto né stanno ricevendo alcun servizio a fronte di questi costi aggiuntivi. L’incremento dei costi sembra essere percepito come un modo per aumentare le entrate senza offrire ulteriori benefici alle imprese coinvolte.

La Cna territoriale di Ragusa propone un incontro con l’Amministrazione comunale e con Vittoria Mercati per discutere della situazione e cercare soluzioni che evitino ulteriori incomprensioni e che non penalizzino le imprese che forniscono servizi al mercato ortofrutticolo.