Paura a Vittoria: crollo in una casa in via Calatafimi

Momenti di apprensione ieri sera a Vittoria, nella zona di Santa Rita, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un crollo in via Calatafimi, al civico 90. A cedere è stato il solaio di un’abitazione disabitata, già in condizioni precarie da tempo.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, si tratta di una casa abbandonata, il cui tetto era già crollato in passato. Questa volta, a cedere è stata una parte del solaio interno, provocando un forte rumore che ha allarmato i residenti della zona.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Vittoria, che hanno subito delimitato l’area e avviato le operazioni di messa in sicurezza per evitare ulteriori cedimenti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, e l’abitazione – pur parzialmente danneggiata – non ha subito un collasso strutturale completo.

L’intervento si è concluso dopo alcune ore di verifica e controllo statico, necessari per accertare che non vi fossero rischi per gli edifici adiacenti.

Il crollo ha riportato all’attenzione il tema della sicurezza degli immobili abbandonati nel centro urbano, molti dei quali, specie nei quartieri storici, versano in condizioni di degrado strutturale.

© Riproduzione riservata