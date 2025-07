Paura a Ragusa: bimba di 6 mesi tra i feriti in un incidente tra due auto

Attimi di paura questa mattina a Ragusa per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Falcone e via Almirante, in una zona molto trafficata della città. Due auto – una Mercedes e una MG – si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento.



Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, tra cui una bambina di appena sei mesi, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti. Fortunatamente le condizioni della piccola non sarebbero gravi, ma si è reso comunque necessario il ricorso alle cure dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Ragusa, che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico per evitare ulteriori disagi alla circolazione.



Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono protratte per diversi minuti, attirando l’attenzione di residenti e passanti visibilmente scossi dall’accaduto.

