Paura a Comiso: fiamme in un’abitazione di corso Ho Chi Minh e due feriti

COMISO – Un lunedì pomeriggio di paura quello vissuto oggi a Comiso, dove un violento incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in corso Ho Chi Minh. Il bilancio, al momento, parla di due persone rimaste ferite e di ingenti danni alla struttura.

La dinamica dell’incidente

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe originato all’interno dei locali della casa per cause che sono ancora al vaglio delle autorità. Le fiamme, propagatesi rapidamente, hanno generato un’alta colonna di fumo visibile da diverse zone della città, attirando l’attenzione di numerosi passanti e residenti della trafficata arteria comisana.

I soccorsi e il bilancio

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria e della sede centrale di Ragusa, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio.

Il bilancio dei feriti vede coinvolte due persone che si trovavano all’interno dell’immobile al momento del divampare delle fiamme. Entrambe sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate d’urgenza in ospedale: una di esse avrebbe riportato ustioni, mentre l’altra presenterebbe sintomi da intossicazione dovuti all’inalazione del denso fumo nero.

Accertamenti in corso

Le forze dell’ordine hanno isolato l’area per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per avviare i primi rilievi. Resta da chiarire la natura dell’incendio: i tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando i sopralluoghi necessari per stabilire se si sia trattato di un corto circuito, di una fuga di gas o di una distrazione fatale. L’immobile ha riportato danni strutturali importanti che dovranno essere valutati per stabilirne l’agibilità.

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