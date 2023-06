Passo Marinaro, addio soste selvagge. Ragusa ricorre al privato per garantire i parcheggi

Contrada Passo Marinaro, stazione estiva vicina al mare, polmone per un litorale, quello ragusano, scelto da tantissime famiglie per la lunga villeggiatura e per le vacanze mordi e fuggi. E’ questa la zona in cui la giunta Cassì è intervenuta al fine di fronteggiare un’emergenza che si lamenta soprattutto in estate. Qui le aree di sosta sono state negli anni e continuano ad essere insufficienti per ricevere il “carico” di mezzi di ogni dimensione. Il diritto al parcheggio viene reclamato come bene primario. Eppure per chi non è fortunato ad avere un proprio spazio la situazione è drammatica. Il Comune di Ragusa, è già il nono anno, per risolvere la problematica parcheggi per contrada Passo Marinaro ha deciso di ricorrere al comodato d’uso di un terreno da privati. Un’area che ha permesso di alleviare i disagi e permettere ai cittadini di parcheggiare nei mesi estivi senza tanti mal di testa. Una procedura a cui ricorrono oramai da anni, nei mesi estivi, anche altri Comuni che si affacciano sulla costa.

Il terreno scelto costerà 3 mila euro come canone di affitto per l’intera stagione estiva fino al 30 giugno.

Motivi reali. L’Amministrazione Cassì parla di “parcheggi insufficienti a garantire la sosta di tutti i veicoli che nel periodo estivo si riversano nelle frazioni marinare, che tutto ciò causa frequenti intasamenti e blocchi della circolazione e di conseguenza disagi per i tanti villeggianti e aumento delle probabilità di incidenti, con danni a cose e persone attribuibili spesso al Comune di Ragusa”. Così negli ultimi anni si è fatto fronte all’inconveniente tramite l’utilizzo di idonee aree, da adibire a parcheggio, di proprietà di privati che hanno dato risultati apprezzabili garantendo stalli di sosta per le tante auto.