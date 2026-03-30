Passo falso a Marsala: la Meerkat Scicli perde in trasferta. La salvezza è appesa ai playout

Proprio i playout saranno decisivi per la salvezza in questo campionato di serie C che è stato tutto in salita per i ragazzi del presidente Paolo Ficili. La seconda fase del campionato per gli sciclitani si è chiusa con una sconfitta maturata nel parquet dei lilibetani con il punteggio di 86-79 dopo una gara combattuta ed equilibrata fino agli ultimi possessi. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto per lunghi tratti ma a fare la differenza sono stati i padroni di casa, abili a sfruttare il contropiede ed a colpire con continuità in campo aperto. Protagonista assoluto Allegri, autore di 23 punti e vera spina nel fianco della difesa ospite. Alla formazione del coach Magagnoli non sono bastati i 19 punti di Lonatica, tra i più continui dei suoi. A incidere sull’esito finale il dato dei tiri liberi: 35 quelli concessi a Marsala contro appena 13 per Scicli, con diverse decisioni arbitrali che hanno lasciato più di qualche perplessità. Con questo risultato si chiude la seconda fase del campionato. Il verdetto finale premia Gravina e Gioia Tauro, che conquistano la salvezza diretta, mentre PGS Catania e San Filippo del Mela retrocedono in DR1. Dovranno invece passare dai playout Siracusa, Scicli, Marsala e Messina. Gli sciclitani sono attesi ad un momento decisivo per la stagione: la semifinale playout proprio contro Marsala, in una serie al meglio delle tre gare. Si partirà nel weekend successivo a Pasqua, con gara 1 in programma a Ragusa. La vincente affronterà in finale una tra Siracusa e Messina, sempre in una serie al meglio delle tre. In palio c’è un solo posto per la salvezza: chi vincerà la finale manterrà la categoria, mentre per le altre tre squadre sarà retrocessione. Tabellini: Lonatica 19, Agbara 15, Goi 14, Burt 11, Garavini 9, Ragazzini 7, Sorrentino 4, Taino, Derick, Manenti ne, Giannone ne.

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