Passione funghi! Corso di formazione micologica a Chiaramonte Gulfi

Si terrà a Chiaramonte Gulfi dal 10 al 14 ottobre prossimi un corso di formazione micologica. Il corso sarà tenuto ai sensi della Legge Regionale 3/2006 e consentirà ai partecipanti, previo superamento dell’esame finale, di ottenere l’attestato che consente di richiedere il rilascio del tesserino che autorizza alla raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale.



“Dopo esserci fermati a causa della pandemia” dichiara il Dr. Giovanni Amato, responsabile per l’area iblea dell’associazione Gruppi di Ricerca Micologica Sicilia, “ritorniamo a organizzare degli incontri di formazione micologica. Abbiamo accolto con molto piacere l’invito dell’amministrazione comunale a tenere uno dei nostri corsi a Chiaramonte Gulfi. Doverosi ringraziamenti vanno al sindaco Mario Cutello, per averci concesso come sede degli incontri i locali della biblioteca comunale, all’assessore Giovanni Presti e al vice Presidente del Consiglio comunale Dario Cutello.”.



Numerosi i temi che verranno trattati durante il corso. Tra questi il riconoscimento delle principali specie fungine, sia tossiche che commestibili, degli elementi morfologici necessari per giungere all’identificazione di quanto raccolto e la normativa vigente sul territorio regionale.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 3397743658