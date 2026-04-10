Passi carrabili “di fatto”: approvata mozione in Consiglio Comunale a Modica, ma la questione non è chiusa

Ieri sera il Consiglio Comunale di Modica ha approvato all’unanimità la mozione d’indirizzo sui passi carrabili “di fatto”, una problematica che sta suscitando dibattito e preoccupazioni tra cittadini e operatori economici della città.

La mozione è stata presentata da Alessandro Spadaro (PD) e da Paolo Nigro (Siamo Modica), e ha visto la condivisione di Leandro Giurdanella (Forza Italia), che ha ritirato la propria proposta e collaborato alla modifica della mozione fino a renderla condivisa da tutti i consiglieri presenti.

“L’auspicio – spiegano Spadaro e Nigro – è che, con l’applicazione di questa mozione, si possa finalmente migliorare e risolvere la problematica. Nelle questioni importanti per il bene dei cittadini non si guarda al colore politico e non ci si divide”.

Il Comitato l’Alternativa Socialista Modica esprime soddisfazione per l’approvazione del documento, sottolineando però che si tratta di un primo passo, politico e simbolico, e non di una soluzione immediata.

“Questo atto non cambia le regole in vigore e non produce effetti concreti finché non saranno notificati atti di annullamento o sospensione degli accertamenti già inviati ai cittadini”, spiega il Comitato. “Fino a quando il Regolamento CUP non verrà aggiornato, nuovi accertamenti potranno ancora essere emessi. Invitiamo pertanto la Creset ad astenersi da ulteriori iniziative e chiediamo all’Amministrazione Comunale di adottare al più presto tutti i provvedimenti necessari a tutelare i cittadini”.

Il Comitato invita inoltre le forze politiche a mantenere alta la pressione e a lavorare in modo compatto per arrivare a atti formali e giuridicamente efficaci, cioè capaci di produrre effetti reali sulla vita dei cittadini. “Abbiamo guadagnato spazio sulla scacchiera, ma il re resta un obiettivo ancora lontano”, concludono.

La mozione approvata rappresenta dunque un passo politico significativo, che sancisce il riconoscimento delle criticità evidenziate dai cittadini. Tuttavia, fino all’adozione di provvedimenti concreti – come la modifica del regolamento e la sospensione degli accertamenti in corso – la questione dei passi carrabili “di fatto” resta aperta, e numerosi modicani continuano a vivere incertezza sulle procedure e sulle possibili sanzioni.

In sintesi, l’approvazione della mozione è un segnale positivo di attenzione da parte dell’intero Consiglio Comunale, ma il percorso per la tutela definitiva dei cittadini e per la piena regolamentazione dei passi carrabili di fatto è ancora lungo.

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