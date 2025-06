Passeggiata…a sei zampe. A Scicli visita guidata a misura di cane tra natura e cultura

Ad organizzarla è l’associazione Tanit, nota per le sue passeggiate culturali in città e nel territorio.

L’appuntamento è per il 15 giugno, con raduno alle 8:30 nella piazzetta Scimone, nel centro storico di Scicli, sulla strada che porta alla chiesa di Santa Maria La Nova e verso l’omonimo quartiere, che si inoltra fino alla cava, ricca di antiche testimonianze e di rigogliosa fauna.

Quella di sabato 15 giugno è la prima di una due giorni che prevede un’altra passeggiata a sei zampe anche sabato 4 ottobre prossimo, in occasione della festa di San Francesco, protettore degli animali, e della Giornata mondiale degli animali.

La prenotazione è obbligatoria per la visita guidata (di arricchimento anche per i padroni dei cani) ed è richiesto un equipaggiamento adeguato: acqua e provviste, guinzaglio, pettorina o collare non a strangolo, museruola, sacchetti per le deiezioni e bottiglietta per lavare la pipì.

Vengono date anche precise indicazioni: non sono ammessi cani in calore, senza microchip o senza antiparassitario. Non potranno partecipare neanche cani in precarie condizioni di salute o aggressivi.

La passeggiata a sei zampe darà la possibilità ai partecipanti di vivere un’esperienza speciale insieme ai propri animali, tra le bellezze di Scicli, nella gioia di camminare insieme e godere delle ricchezze artistiche e naturalistiche di cui la città gode anche nella prossimità della sua periferia.

