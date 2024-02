Passalacqua Ragusa domani in casa contro Campobasso

La squadra di basket femminile Passalacqua Ragusa tornerà in campo domani sera, 3 febbraio, anticipando la partita di Serie A1 contro La Molisana Magnolia Campobasso al Palaminardi. La palla a due è fissata per le 20:30.

La Passalacqua Ragusa cerca la sua prima vittoria al Palaminardi e ha l’opportunità di riscattare la brutta prestazione della partita d’andata contro Campobasso. Nonostante le recenti sconfitte contro Bologna e Geas, la squadra di Spreafico mostra segnali di ripresa e miglioramento.

L’assistant coach Massimo Romano commenta l’importanza e la difficoltà della partita contro Campobasso, una squadra sorpresa del campionato. Romano sottolinea che Campobasso ha ottenuto vittorie significative su squadre come Sassari e Roma. La chiave per la Passalacqua Ragusa sarà avere fluidità in attacco e difendere con determinazione.

Il Palaminardi è chiamato a essere un fattore determinante, e il pubblico è invitato a sostenere la squadra in questa partita importante. La fiducia nella capacità di riscatto e nelle cose positive fatte contro Bologna e Geas è evidente nello spirito della squadra.

