Passalacqua: domani il primo turno di Coppa Italia

La Passalacqua Ragusa sarà protagonista nel primo turno della nuova formula della Coppa Italia di basket femminile, affrontando Faenza al PalaPadua domani alle 19:30. Dopo la conclusione del girone d’andata, è stata determinata la griglia della competizione. La vincente di questa sfida affronterà la Virtus Bologna al Paladozza il 7 gennaio. Le quattro squadre provenienti da questi due turni di qualificazione si contenderanno il posto nella Final Four di Torino, che si terrà insieme alla Coppa Italia maschile nel mese di febbraio.

Il coach Lino Lardo commenta: “Ci apprestiamo a disputare questa nuova formula della Coppa Italia in un rematch contro Faenza, come accaduto qualche settimana fa. Dobbiamo capitalizzare gli aspetti positivi della nostra ultima partita contro di loro, ma al contempo dobbiamo essere consapevoli che non sarà un incontro agevole. Durante le festività abbiamo rallentato un po’ il ritmo e questo è stato necessario. Ora dobbiamo ritrovare la giusta dinamicità e aiutare alcune giocatrici che hanno avuto difficoltà nelle settimane precedenti. È un torneo che ci sta a cuore e cercheremo di progredire il più possibile.”