Passalacqua: Coppa Italia, Ragusa eliminata da Schio dopo un overtime

Ci vuole un over-time per il Famila Schio per avere ragione di una Ragusa coriacea, che si è spesa con grande abnegazione per tutti i 45 minuti di partita e che avrebbe potuto anche staccare il pass per la semifinale della final eight di Coppa Italia se l’ultima azione dei tempi regolamentari avesse avuto un epilogo diverso.

Ma con le due squadre sul 74 pari Romeo fallisce il canestro della vittoria e negli ultimi 4 secondi nemmeno il Famila riesce a fare di meglio. Nel supplementare la Passalacqua si porta anche avanti ma poi, complice anche la stanchezza delle bianoverdi, più corte rispetto alle Orange, viene fuori tutta l’esperienza di Sottana e compagne che portano a casa il match con il punteggio finale di 87-80. Schio parte forte nel primo quarto di gioco, prima che Ragusa aggiusti la difesa a partire dal secondo tempino e la rimetta in equilibrio.

Nella seconda parte di gara le iblee stringono ulteriormente le maglie difensive costringendo Schio a soli 5 punti nel terzo quarto mentre in attacco Hampton (28 punti e migliore marcatrice) fa la voce grossa e Ragusa mette anche il naso avanti, prima che la squadra di coach Dikaioulakos scappi nel finale. Qui però arriva una grande rimonta a suon di triple di Ragusa che, come detto, aveva anche rischiato di vincerla.

“Ci credevamo – commenta coach Lino Lardo – siamo entrati in campo volendo fare questa partita, cercando di portarla a casa. Abbiamo cambiato le difese e le ragazze sono state brave e concentrate. Una grande prova di Hampton ma tutte hanno giocato bene, purtroppo abbiamo avuto Romeo che ha giocato zoppicando, ma anche nel supplementare eravamo andati avanti. Siamo comunque orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Anche nel primo turno dei playoff affronteremo una corazzata ma con questo spirito possiamo fare bene”.