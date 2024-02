Passa col camion da via Ruggero Settimo e distrugge mezzo balcone: è successo a Vittoria

Transita con il camion in via Ruggero Settimo a Vittoria e durante il suo passaggio demolisce mezzo balcone situato al primo piano di un’abitazione. L’episodio si è verificato questa mattina in una zona non lontano dalle Poste centrali della città.

NESSUN DANNO ALLE PERSONE

Non si sono registrati, per fortuna, danni a persone. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime informazioni l’autista del camion non si sarebbe fermato ma sarebbe stato preso il numero di targa da parte di alcuni passanti.

Contributo fotografico: Franco Assenza

