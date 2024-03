“Pasqua in Sicilia”: un libro di Francesco Luca Ballarò e Francesco Daniele Miceli

E’ stato presentato il libro “Pasqua in Sicilia” scritto da Francesco Luca Ballarò e Francesco Daniele Miceli e pubblicato dall’editore Salvo Bonfirraro. L’iniziativa è stata organizzata dall’Unitre a Modica presso la sala riunioni della Fondazione Grimaldi.

Il libro “Pasqua in Sicilia” descrive le usanze, le tradizioni e le celebrazioni della Settimana Santa in ben 172 comuni siciliani. Durante la presentazione, dopo i saluti del presidente Enzo Cavallo, i contenuti del libro sono stati illustrati da Uccio Barone e Marcella Burderi, che hanno catturato l’attenzione e l’interesse dei numerosi presenti con i loro interventi e commenti.

L’elaborazione del libro è stata descritta come un’opera di grande pregio culturale, frutto di uno studio serio che ha ricostruito molte tradizioni e storie, arricchite dalle narrazioni, poesie, detti e tradizioni gastronomiche e dolciarie legate alla Pasqua. Il libro sintetizza tradizioni secolari e presenta immagini di grande valore storico e culturale immortalate da fotografi capaci.

Durante la discussione sul libro, è stato sottolineato il significato della Pasqua come passaggio dalla morte alla risurrezione e dalla tristezza alla gioia. Si è evidenziata la differenza nella devozione pasquale tra la parte centrale e occidentale della Sicilia, dove prevale la quaresima del dolore, e la parte orientale, dove la Pasqua è celebrata come festa della resurrezione.

Con riferimento alla provincia di Ragusa, sono state evidenziate le diverse celebrazioni nei vari comuni, con particolare attenzione a Modica e alla tradizionale manifestazione della Madonna vasa vasa.

Le conclusioni sono state affidate all’editore Salvo Bonfirraro, il quale ha evidenziato la varietà di considerazioni e tradizioni registrate durante il loro viaggio in tutta la Sicilia per la realizzazione del libro. Infine, è stato sottolineato che, sebbene siano stati pubblicati diversi libri sulla Pasqua in Sicilia, quello presentato durante l’evento è il più completo e sostanzioso, in grado di attrarre un vasto e appassionato pubblico interessato al tema trattato e ai contenuti del testo.

