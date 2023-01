Partono ufficialmente i saldi in Sicilia. Attenti però alle fregature

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati oggi, ma in realtà molti negozi e catene commerciali hanno già iniziato a offrire sconti e promozioni speciali per i loro clienti, con ribassi dei prezzi fino al 60%.

Il Codacons raccomanda ai consumatori di seguire alcuni consigli per fare acquisti sicuri durante i saldi: conservare sempre lo scontrino, verificare che le vendite siano realmente di fine stagione, confrontare i prezzi in diversi negozi, avere una lista di acquisti desiderati prima di entrare in negozio, valutare la qualità dell’articolo guardando l’etichetta e diffidare degli sconti superiori al 50%. Inoltre, è importante ricordare che i negozianti sono obbligati a sostituire articoli difettosi anche durante i saldi e che i consumatori hanno diritto alla restituzione dei soldi se il cambio non è possibile.

Con l’arrivo del nuovo anno iniziano i saldi anche per i prodotti tipici di questo periodo come cotechini, panettoni e torroni. Gli sconti possono ammontare fino al 70%: “A conclusione delle festività di fine anno – sottolinea Coldiretti – c’è l’opportunità infatti di risparmiare anche sulla tavola per motivi esclusivamente commerciali che non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti”. Un’opportunità “per quanti non sono ancora completamente appagati dai menù delle feste di fine anno con le tavole del Natale e del Capodanno imbandite da ben 5,2 miliardi di euro di cibi e bevande”, aggiunge Coldiretti ricordando l’importanza di verificare le date di scadenza.