Partito il nuovo servizio di trasporto urbano affidato alla ditta Sais. A Modica la flotta di otto autobus è su strada

Annunciato nelle settimane scorse, è partito stamattina il servizio di trasporto urbano affidato alla società Sais dopo la sospensione a livello regionale del rapporto con l’Ast. In tutto sono otto gli autobus, tutti di colore rosso, che da stamattina stanno attraversando la città di Modica rispettando gli orari delle corse. Al momento, infatti, non c’è alcuna variazione sugli orari e sulle corse mentre è atteso per la prossima settimana l’avvio del servizio di collegamento fra la città e Marina di Modica, compreso quello notturno.

Atteso per la prossima settimana l’avvio del servizio di collegamento con Marina di Modica anche in orario notturno, fino alle 2 di notte, come era stato annunciato ed assicurato dall’Amministrazione Monisteri e per permettere ai giovani di evitare l’uso delle auto per “vivere” il litorale costiero e godere della movida.

“Il serviziio di trasporto urbano non è partito solo su Marina di Modica perchè dobbiamo sistemare alcuni dettagli e dobbiamo attendere l’apertura della piazza Mediterraneo – afferma l’assessore alla mobilità della giunta Monisteri, Antonio Drago – non solo è partito il servizio ma già da stamattina è scaribile l’app collegata al servizio. Vedere transitare gli autobus nuovi, rossi, nella città di Modica è la prova tangibile dei sacrifici degli ultimi mesi. Al momento con gli otto autobus si stanno coprendo tutte le linee coperte prima dall’Ast. Ci sarà questo periodo cuscinetto che ci servirà per monitorare il servizio. Ogni autobus è dotato di Gps che ci permetterà di capire se tutto procede nelle normalità, verificare puntualità e criticità e se eventualmente ci sono disagi. Potremo in tal senso intervenire qualora si riscontrassero disagi. Fra l’altro tutto viene registrato ed a posteriore potremo intervenire con dati certi. La novità assoluta per il nostro Comune è l’esistenza proprio del Gps su ogni autobus; attraverso un gestionale potremo monitorare in tempi reali tutti i mezzi del trasporto urbano messi su strada dalla Sais, se ci sono dei rallentamenti e da cosa sono dovuti. Credo che in tre quattro mesi avremo dei dati certi che ci permetteranno di fare delle scelte mirate”.

© Riproduzione riservata