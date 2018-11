Parte il 12 novembre la refezione scolastica a Modica - Ragusa Oggi

Parte il 12 novembre la refezione scolastica a Modica

Lunedi 12 novembre il servizio di refezione scolastica entrerà in vigore. Oggi infatti il “Consorzio Pulinissa Sicilia” di Caltanissetta, ditta aggiudicatrice della gara d’appalto dopo la rinuncia della prima ditta classificata, ha firmato il contratto assicurando l’avvio del servizio per il prossimo lunedi. Per tale ragione venerdi 9 ed eccezionalmente sabato 10 novembre gli uffici scuola di Palazzo della Cultura e la sede distaccata di Frigintini resteranno aperti per consentire ai genitori interessati il ritiro dei ticket mensa.

“Finalmente riusciamo ad avviare questo servizio – commenta il Sindaco Abbate – che abbiamo voluto garantire alle famiglie modicane anche quest’anno. Purtroppo le lungaggini burocratiche, non dipendenti sicuramente dalla nostra volontà, hanno fatto slittare l’avvio di qualche settimana rispetto al previsto. Ho parlato personalmente con la ditta che gestirà la mensa e mi è stato assicurato che tutti i prodotti saranno di qualità e provenienti dal nostro territorio, quindi a Km0. Naturalmente garantisco che ci saranno sempre controlli periodici per tastare con mano la qualità del servizio offerto ai nostri studenti, che deve essere di prima fascia come è sempre stato nel recente passato”.