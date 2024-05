L’incredibile gaffe del ministro Lollobrigida: “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito la Sicilia”

Il ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, regala un’altra delle sue ormai proverbiali gaffe. Il cognato della premier Giorgia Meloni, durante il question time, risponde in diretta tv alle interrogazioni dei senatori e ieri ha regalato un’altra perla di rara bellezza: “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare”.

LOLLOBRIGIDA E LE GAFFE

Sono molte le interpretazioni che si possono dare della dichiarazione del ministro Lollobrigida, tutte più o meno tragicomiche. Non che sia una novità: nel corso degli ultimi mesi il ministro dell’Agricoltura si è fatto conoscere soprattutto per interventi piuttosto ambigui, da quando disse che in Italia i poveri mangino meglio dei ricchi a quando ventilò l’idea di promuovere il consumo di vino abbinandolo al benessere fisico e agli eventi sportivi.

Dell’intervento di Lollobrigida colpisce naturalmente il modo: il suo “Per fortuna quest’anno la siccità colpisce molto di più molte regioni del Sud, in particolare la Sicilia” sono parole pronunciate anche e soprattutto perché l’interlocutore del ministro, evidentemente, è del Nord. A svelarlo è lui stesso: “E per fortuna colpisce (la siccità) molto meno le zone dalle quali lei proviene e che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”.

