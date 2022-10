Pareggio per l’Asd Ragusa Calcio

Un punto guadagnato o due punti persi? “Forse più la seconda, anche se, per come si era messa la gara, abbiamo rischiato grosso e di non portare a casa neppure la divisione della posta in palio. Quindi, va bene così”. E’ il tecnico dell’Asd Ragusa calcio 1949, Filippo Raciti, a commentare il risultato di parità, il secondo di fila in casa dopo quello con il Canicattì, maturato ieri pomeriggio all’Aldo Campo contro un buon Acireale. Azzurri che erano passati in vantaggio con Randis a metà primo tempo, poi il pareggio granata prima del riposo. Quindi, il 2-1 degli ospiti e gli azzurri che non si arrendono sino a riacciuffare di nuovo la partita grazie a una prodezza di Cess.



“Ce la siamo giocata a viso aperto – ammette l’allenatore – e diciamo che, per buona parte, siamo riusciti a dominarla. Non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla, quando pure avremmo potuto, sprecando una serie di occasioni. Poi, un nostro svarione difensivo ha aperto il ritorno dei granata. Una doccia fredda dopo l’altra, con riferimento al goal del 2-1 che avrebbe tagliato le gambe a chiunque. E, invece, a differenza di altre volte, i ragazzi hanno dimostrato di sapere reagire, non si sono disuniti e hanno creato azioni su azioni sino a quando non è arrivato il goal del pareggio. A quel punto era rimasto poco tempo per ribaltare le sorti del match, ma comunque ci abbiamo provato. Per il resto grande determinazione da parte di tutti. Sottolineo il rientro dell’attaccante Varela, che ci potrà tornare utile in futuro, e la capacità dell’intera squadra di rispondere presente alle sollecitazioni pur a fronte di un contesto così complicato. La formazione ha continuato a giocare bene.

E dico sempre che continuiamo a essere in crescita anche se dobbiamo cercare di capitalizzare al meglio tutta questa mole di lavoro. Sono, comunque, fiducioso sul fatto che, pur soffrendo, siamo riusciti a mantenere quella lucidità necessaria per spuntarla e raggiungere un pari che era il risultato minimo per noi nel contesto di questo incontro”. Il direttore generale Alessio Puma aggiunge: “Dispiace non aver fatto bottino pieno vista la prestazione importante dei ragazzi. Comunque, per come si era messa la partita, va bene così. Si prosegue lungo l’itinerario che abbiamo tracciato ad inizio campionato e che ci deve portare a raggiungere la salvezza il prima possibile”.